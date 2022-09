Illegaal bordeel ontdekt in woonwijk Lelystad na gewapende beroving: ‘Vier peeskamertjes’

Per toeval is woensdagavond een illegaal bordeel ontdekt in een woonwijk in Lelystad. Agenten stuitten in de zoektocht naar drie overvallers op meerdere peeskamertjes. Op dat moment waren er er geen sekswerkers of cliënten aanwezig.

Het bordeel aan de Wold in de Boswijk kwam aan het licht na een melding van een beroving in dezelfde straat woensdagavond. Een 26-jarige man uit Enschede dacht in Lelystad een aanhanger te kopen via een Marktplaatsadvertentie, maar hij werd overvallen door drie gewapende mannen.

Het drietal ging er met een onbekende buit vandoor. Op het moment dat de agenten bezig waren met de afhandeling van de zaak, wijst een buurtbewoner op een woning aan de Wold waar één van de overvallers zich mogelijk zou schuilhouden. De agenten gingen naar binnen, zagen niemand, maar troffen er wél een illegaal bordeel aan.

Verlaten

,,We vonden vier ingerichte peeskamertjes die duidelijk maakten: dit is een illegaal bordeel”, vertelt wijkagent Jurion Veenstra. ,,Alleen: het is nog niet zo makkelijk om dat juridisch hard te maken. Er was namelijk niemand aanwezig op dat moment.”

Mensen aanhouden of de boel oprollen was niet mogelijk, maar dat betekent niet dat de politie het erbij laat zitten. ,,We onderzoeken of het om een huurhuis of een koopwoning gaat. In het eerste geval zullen we de woningbouw inlichten, in het tweede geval de gemeente. Die kan dan bijvoorbeeld een nacontrole doen.’’

Dwang

Veenstra drukt de inwoners in de Boswijk op het hart alert te zijn. ,,Dit soort panden kunnen bijna niet in werking zijn zonder dat dit opvalt in de buurt. Soms is er sprake van dwang, een andere keer van vrijwilligheid.’’

Volgens de wijkagent lijkt het vooralsnog op dat de overvallers niets met het illegale bordeel te maken hebben. Hoewel het drietal nog niet is opgepakt, zegt Veenstra dat ‘er muziek in de zaak zit’.