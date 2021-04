In Lelystad gezochte kindontvoerder na jaren opgepakt: vlucht eindigt op vakantiepark

VIDEODe 47-jarige Joao da S. is na een jarenlange vlucht opgepakt. De politie keek onder meer naar hem uit in Almere en Lelystad. De vermeende kindontvoerder bleef bijna drie jaar uit handen van de opsporingsdiensten.

Da S. was spoorloos sinds hij in juni 2018 zijn zoontje meenam in het centrum van Eindhoven. Hierbij was ook de neef van Da S. betrokken. De ontvoering vond plaats nadat de rechtbank het ouderlijk gezag bij de moeder had gelegd. Na de ontvoering stapte het duo met het toen 8-jarige jongetje in een auto en sloeg op de vlucht. Het kind werd in februari 2019 in Barcelona bevrijd en herenigd met zijn moeder. De neef die in de woning aanwezig was, werd gearresteerd. Vader Da S. ontkwam.

Lees ook PREMIUM Politie zoekt in Lelystad naar voortvluchtige kindontvoerder

Bekijk hier beelden van de politie-inval in Barcelona

De politie verspreidde een maand na de politie-inval in Barcelona een foto met een opsporingsbericht. Daarbij liet zij weten dat Da S. vuurwapengevaarlijk is. Het bericht werd ook gedeeld door de politie in Lelystad. Da S. heeft vele contacten in Almere en Lelystad en de politie vermoedde dat hij mogelijk bij bekenden in Flevoland verbleef.

Bobby Spraakman was tot vier jaar geleden geleden wijkagent in Lelystad. Hij liet eerder aan de Stentor weten dat Da S. zich veel in Antilliaanse gemeenschap van Almere en Lelystad begaf en dat hij een bekende was van politie en justitie. Het was dan ook geen toeval dat er in Flevoland naar hem werd uitgekeken.

Contact

Kort nadat de politie zijn naam en foto verspreidde, nam Da S. vanaf een onbekende verblijfplaats contact op met het Eindhovens Dagblad. De verdachte ontkende dat hij vuurwapengevaarlijk is. ,,Ik ben absoluut geen lieverdje, dat is wel het laatste dat ik ben. Maar ik ben al zeker tien jaar lang niet meer veroordeeld voor een strafbaar feit,” liet hij optekenen bij het Eindhovens Dagblad. Daarnaast reageerde hij via Facebook onder meerdere berichten die over zijn opsporing gingen.

Volledig scherm Joao da S. werd na bijna drie jaar opgepakt. © Politie

De voortvluchtige benadrukte dat hij geen spijt heeft dat hij zijn kind vanuit Eindhoven meenam naar Spanje. ,,Ik blijf vechten voor de veiligheid van mijn kind.” Da S. liet weten zichzelf niet te gaan melden bij de politie. Het kat-en-muis-spel eindigde woensdag in Noord-Brabant.

Vakantiehuisje

De afgelopen weken werd Da S. meerdere malen gesignaleerd in Nederland. De politie wist hem op te pakken op een vakantiepark in Oosterhout. De neef werd op het vakantiepark ook aangehouden. Hij kwam na zijn arrestatie in Barcelona in afwachting van de rechtszaak op vrije voeten. De politie geeft aan dat hij Da S. heeft geholpen bij het uit handen blijven van de opsporingsdiensten, onder meer door vakantiehuisjes te boeken onder een valse naam.

De 47-jarige Da S. is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte blijft de komende twee weken nog vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat begin mei gepland.

Bekijk hier onze meest bekeken video's van dit moment.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.