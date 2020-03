In Lelystad ontsnapte gevangene (23) opgepakt in Den Haag

Vorige week maandagmiddag was de man op begeleid verlof met twee begeleiders toen hij aan de Agorahof in Lelystad de benen nam. Het publiek werd via Burgernet opgeroepen naar de man uit te kijken, maar hem niet zelf te benaderen. Waarvoor hij vastzat, wilde de politie niet zeggen. ,,Hij zit niet voor natte sokken in die inrichting. Maar hij is geen psychopaat of iets in die orde”, zei de politie hier begin vorige week over.