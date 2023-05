Inbraak met explosie bij broodjeszaak in Lelystad: daders gevlucht

met video ‘Je mag er zijn’: Mega meezingfes­tijn op Opwekking in Biddinghui­zen met klein regenboog­pro­test

‘Heer u bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig’. En dat uit tienduizenden kelen. De sing-in op de Opwekking Pinksterconferentie begint met een medley die bijna alle bezoekers kennen. De stemming is zondag uitstekend. Over de commotie rond de ‘homo-onvriendelijke’ begeleidingsband hebben bezoekers het liever niet. Wel is er een klein ‘protest’ met een regenboogvlag.