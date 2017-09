Inbraak mogelijk het einde van brassband All-in One

De inbraak in de repetitieruimte van brassband All in One in Lelystad vorig jaar betekent waarschijnlijk het einde van de muziekvereniging. Extra zuur voor de vrijwilligers: een toenmalig lid van de band lijkt de dader te zijn. Hij is dinsdag door de politierechter veroordeeld, tot een werkstraf van veertig uur. En de schadeclaim is afgewezen, omdat die niet duidelijk op papier stond.

Voorzitter Widjay Jhinkoe ontdekte op 22 oktober dat een ruit was ingeslagen in het clubhuis aan de Griend en de complete inboedel was verdwenen. Alle instrumenten, boxen, studio-apparatuur, zelfs de complete voorraad drinken en snoep en 45 euro uit de kassa. Niet alleen de brassband is getroffen, ook de dansschool voor kinderen kon niet meer draaien.

Geen verzekering

De vereniging was niet verzekerd. Destijds werd gesproken over een schade van zo’n tienduizend euro aan instrumenten, maar dat moet nu veel hoger zijn. Leden liepen weg, omdat er niet meer geoefend kon worden. Door gebrek aan inkomsten ontstond er ook een huurschuld, volgens Jhinkoe nu zo’n 5000 euro. De makelaar heeft volgens hem niet veel geduld meer. Hoe hoog nu de totale schade is, is niet duidelijk.

Tussen de ruitscherven is een bloedspat aangetroffen, waarvan het DNA later bleek te matchen met dat van de 22-jarige Noa D. uit Lelystad, destijds trommelaar van de band. Die was wijselijk niet verschenen in de rechtszaal, waar enkele voormalige bandleden wel zaten. Bij de politie heeft hij zich op zijn zwijgrecht beroepen.

Verbouwen

Zijn raadsvrouw wierp op dat het DNA-spoor kon zijn ontstaan doordat hij ook veel hielp bij verbouwen in het clubhuis. ‘En hij had geen motief. Waarom zou hij een club beroven waar hij zelf lid van is. Het bedrijf van zijn vader was sponsor, hij droeg zelf ook financieel bij.’

Voor de rechter was het DNA-spoor, tussen binnen- en buitenkant van de dubbele ruit evenwel voldoende. De straf viel zo laag uit, omdat de zaak meegenomen had kunnen worden bij een eerdere strafzak, waarvoor D. tachtig uur werkstraf heeft gekregen. Volgens de richtlijnen zou het samen uitgekomen zijn op 120 uur.