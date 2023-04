Inbreker betrapt in Emmeloord en na achtervolging door helikopter gepakt in bos bij Lelystad

Asielzoe­ker die vrouw verkracht in Stadspark Kampen moet jaren cel in

Zeker was dat Bashar Z. (19) en een 35-jarige vrouw uit Kampen seks hadden in het Stadspark van Kampen. Maar was het spontane liefde, zoals hij beweert? Of verkrachting, zoals zij zegt? De rechtbank kent geen twijfel in zijn vonnis.