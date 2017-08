Inbrekers na achtervolging gepakt in Lelystad

Audio Radioverkeer Lelystad Airport: Riskante landing op neus enige mogelijkheid

15 augustus De problemen met het neuswiel van de Catalina zijn ontstaan tijdens een 'splash & go' van de historische vliegboot op het IJsselmeer, zo meldde de bemanning tijdens het eerste radiocontact met Lelystad Airport. Bij een dergelijke manoeuvre zet de machine een landing in om vervolgens weer door te starten nadat contact is gemaakt met het wateroppervlak. Het is tijdens rondvluchten voor het publiek aan boord het meest spectaculaire onderdeel van de vlucht.