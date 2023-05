Inbrekers van 13 en 15 jaar oud opgepakt in Lelystad: ‘Bizar’

LINTJESREGEN Deze zes inwoners van de gemeente Lelystad krijgen dit jaar een lintje

Zes inwoners van de gemeente Lelystad zijn vanochtend koninklijk onderscheiden voor hun verdiensten. Vijf inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén Lelystedeling, Tony Merkelbach, mag zich vanaf nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Waarnemend burgemeester Ineke Bakker speldde de lintjes vanochtend in het Agora Theater op.