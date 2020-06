Indrukwekkend corona-protest met tientallen historische schepen bij eiland Pampus: 'Net Sail Amsterdam’

Boswachter is feestende jeugd in kijkhut Oostvaar­ders­plas­sen spuugzat (en hij is niet de enige)

8 juni Een klap in het gezicht, noemt boswachter Hans-Erik Kuypers het. In twee maanden tijd werd hij zes keer geconfronteerd met een ‘enorme teringzooi’ in observatiehut de Grauwe Gans in de Oostvaardersplassen. ,,Ik snap dat jongeren samen willen komen, maar doe het niet hier!’’