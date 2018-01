Industriegrond Lelystad gewild

Met verkoop van veertig hectare industriegrond heeft Lelystad een topjaar achter de rug. De aankoop bewijst volgens de gemeente dat de markt 'echt is aangetrokken'. Volgens wethouder Jop Fackeldey is voor dit jaar al 11,5 hectare grond gereserveerd die volgens hem ook daadwerkelijk leidt tot verkoopt.

Grootste klapper in 2017 was de verkoop van maar liefst 35 hectare aan Inditex dat een immens distributiecentrum bouwt in de hoofdstad van Flevoland. Inditex bouwt op bedrijventerrein Larserpoort, onderdeel van Lelystad Airport Business Park. De rest van de in 2017 verkochte grond, 4,4 hectare, maakt deel uit van andere bedrijventerrein. Een van de kopers is logistiek dienstverlener Kloosterboer die een vrieshuis bouwt op Oostervaart.

Vraag neemt toe

Ook al nam Inditex vorig jaar het leeuwendeel van de aangekochte grond voor zijn rekening in Lelystad, in het algemeen neemt de vraag volgens Fackeldey wel toe. ,,We constateren een toenemende interesse en aanvragen van bedrijven om informatie over vestigingsmogelijkheden in en nabij Lelystad'', meldt de wethouder. Dat komt onder meer door uitbreiding van vliegveld Lelystad. Ook speelt de betere bereikbaarheid van de stad mee, net als de nabijheid van 'metropoolregio Amsterdam'. ,,Dankzij de Hanzelijn sta je binnen een half uur in Zwolle.''

Ook de komst van de binnenvaarthaven Flevokust speelt een rol bij ontwikkeling van Lelystad als logistiek centrum. ,,Samen met Almere behoort Lelystad binnen afzienbare tijd gaat tot de top tien van logistieke hotspots in Nederland.''