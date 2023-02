Ineke Bakker (VVD) beëdigd als waarnemend burgemeester Lelystad

De gemeente Lelystad heeft tijdelijk een nieuwe burgemeester. Ineke Bakker (69) is vanmorgen beëdigd door Commissaris van de Koning Leen Verbeek. Bakker neemt vanaf maandag de taken van burgemeester Mieke Baltus over, die in verband met ernstige ziekte haar werk tijdelijk heeft neergelegd.

Ineke Bakker (VVD) is een ervaren bestuurder en kent de provincie goed. Ze was eerder waarnemend burgemeester van onder meer Urk en Dronten. Ook was Bakker in het verleden gedeputeerde van de Provincie Overijssel. Ze gaat maandag 6 februari aan de slag als waarnemend burgemeester van de gemeente Lelystad.

Burgemeester ernstig ziek

Twee weken geleden maakte burgemeester Mieke Baltus bekend haar werkzaamheden voorlopig neer te leggen in verband met een ernstige ziekte. Bij haar werd onlangs kanker vastgesteld. ,,Hoewel ik een zwaar behandeltraject inga, is er gelukkig uitzicht op herstel”, zei Baltus die in juni 2021 aantrad als burgemeester van Lelystad.

,,Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar Mieke en haar familie’’, verklaarde Commisaris van de Koning Leen Verbeek tijdens de beëdiging van waarnemend burgemeester Bakker. ,,We wensen haar een spoedig herstel en alle sterkte en kracht toe voor de komende periode. Ineke neemt tijdelijk de taken van burgemeester Baltus over totdat zij weer hersteld is.’’