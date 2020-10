Ingeborg (26) stuurt duizenden kaartjes naar onbekenden in coronatijd: ‘We denken aan je’

PEILING | Geef hier jouw mening over de toekomst van de luchtvaart en Lelystad Airport

7 oktober Lelystad Airport gaat volgens plan volgend jaar november open als vakantievliegveld. De vraag is of dit gaat lukken. Al vier keer eerder werd de opening uitgesteld en de corona-pandemie heeft de luchtvaart in een diepe crisis gestort. Hoe denk jij dat het verder gaat met de luchtvaart en Lelystad Airport?