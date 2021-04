Inhaalverbod op Markerwaarddijk vanwege harde windstoten

video Nieuwe politieke partij wil 300.000 woningen bouwen in Oostvaar­ders­plas­sen: ‘Het wordt vast een prachtige stad’

9 maart De Oostvaardersplassen als oplossing voor de woningnood in het land. Met dit opvallende plan gaat de BoerBurgerBeweging de verkiezingen in. De partij wil 300.000 woningen bouwen in het natuurgebied bij Lelystad. Om te voorkomen dat elders in het land akkers worden opgeslokt door nieuwbouw. Femke Wiersma, nummer twee op de lijst over ‘Groenland’: ,,Het wordt vast een prachtige stad waar veel mensen willen wonen.’’