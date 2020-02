Inspectie: thuiszorg bij failliete Roebia Zorg in Lelystad was onder de maat

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft ingegrepen bij de inmiddels failliet verklaarde thuiszorgorganisatie Roebia Zorg. Cliënten in Lelystad en Zoetermeer kregen via een onderaannemer zorg van onvoldoende kwaliteit.

Roebia Zorg moet binnen een week alle cliënten, en hun dossiers, die zorg krijgen via onderaannemers Namaste Foundation en Alles in 1 Zorg overdragen aan een andere zorgaanbieder.

Ongekwalificeerd personeel

Thuiszorgorganisatie Roebia Zorg uit Almere biedt als hoofdaannemer via onderaannemer Alles in 1 Zorg thuiszorg aan in Lelystad. Hetzelfde gebeurt via Namaste Foundation in Zoetermeer. Volgens de inspectie voldoet de aangeboden zorg niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Personeel van de onderaannemers is niet vakbekwaam en niet gekwalificeerd. De inspectie spreekt zelfs van ‘ernstige risico's voor de kwaliteit en veiligheid van zorg’.

Bij beide onderaannemers is bovendien medicatieveiligheid niet op orde. Ook stelde de inspectie vast dat er bij bij Namaste Foundation en Alles in 1 Zorg geen wijkverpleegkundige beschikbaar is om indicaties en herindicaties uit te voeren.

Overdracht

Het samenwerkingscontract tussen Roebia Zorg en beide onderaannemers werd plotseling beëindigd. Hierbij legde de hoofdaannemer volgens de inspectie de verantwoordelijkheid voor de cliënten bij de twee onderaannemers, terwijl de zorgkwaliteit van beide onderaannemers niet op orde is. Van een zorgvuldige overdracht was volgens de inspectie geen sprake.

Faillissement

Tijdens het toezichttraject heeft Roebia Zorg faillissement aangevraagd. De rechtbank Midden-Nederland verklaarde de thuiszorginstelling op 21 januari failliet. De curator is nu namens Roebia Zorg verantwoordelijk voor het naleven van de door de inspectie opgelegde maatregel. Als Roebia Zorg niet binnen een week de door de inspectie opgelegde aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. Pas als de inspectie alles weer in orde heeft bevonden mag Roebia Zorg na een eventuele doorstart weer zorg aanbieden via de twee onderaannemers.