Inspectie verliest slag van curatoren IJsselmeerziekenhuizen

Met de dwangsom wilde de IGJ de curatoren dwingen alle relevante informatie rond het faillissement van de zorginstelling zo snel mogelijk te delen met de inspectie. Die doet momenteel onderzoek naar de achtergronden van het geruchtmakende faillissement, bijna een jaar geleden.

Spoed

Rechter en staatsraad Nico Verheij deed donderdag direct uitspraak na een zitting waarbij de IGJ en curatoren diametraal tegenover elkaar stonden. De staatsraad zei in deze spoedprocedure de curatoren het voordeel van de twijfel te geven. Volgens Verheij gaat het om een ingewikkelde kwestie over de vraag wie bevoegd is om welke informatie van het failliete ziekenhuis te beoordelen. Dat kan niet even in een spoedprocedure worden bepaald, daar is meer tijd voor nodig, zei de staatsraad, die niet goed snapte waarom de inspectie zo’n haast heeft om alle informatie zo snel mogelijk boven tafel te krijgen.

Openbaar

Bovendien kan informatie maar één keer worden overlegd of openbaar gemaakt. Dat is dan niet meer terug te draaien als later tijdens een bodemzaak blijkt dat de informatie niet aan de Inspectie overlegd mocht worden, aldus de staatsraad. Overigens gaven de curatoren aan nog minstens tot eind 2020 nodig te hebben om de failliete boedel van de IJsselmeerziekenhuizen af te handelen.

Uitvissen

De IGJ wil zo snel mogelijk inzage in een groot aantal documenten, notulen, bankafschriften en verslagen om inzicht te krijgen in wat er allemaal is misgegaan bij de IJsselmeerziekenhuizen. Ook wil de inspectie uitvissen of de verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders financiële malversaties hebben begaan. De curatoren zijn daar fel op tegen, bleek tijdens de rechtszaak in Den Haag. De raadsman van de curatoren van MC IJsselmeerziekenhuizen BV hamerde er op dat het overleggen van allerlei gevoelige financiële informatie aan de Inspectie in strijd is met de faillissementswet en de wet- en regelgeving op het gebied van de zorginstellingen en het toezicht daarop (Wkkgz en WTZi). De curatoren vinden dat zij alleen door de wetgever als verantwoordelijk instantie zijn aangewezen om een failliete boedel af te handelen.

Crediteuren