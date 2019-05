Inwoners Flevoland minste problemen met vliegen; dat komt goed uit met Lelystad Airport dichtbij

Dat relatief veel mensen in Flevoland positief zijn over vliegen komt door de komst van Lelystad Airport goed uit. Straks kunnen ze vanuit een vliegveld in eigen provincie vliegen. Inwoners van Flevoland reizen ook relatief vaak met het vliegtuig. 50 procent van de inwoners zegt vorig jaar minimaal één keer naar het buitenland te hebben gevlogen. Alleen inwoners van Noord-Holland en Utrecht vlogen meer.

Actiegroepen

Ook onder de Overijsselaars zijn in vergelijking met de andere provincies in Nederland niet veel tegenstanders van reizen met het vliegtuig. In Overijssel zijn veel actiegroepen tegen de komst van Lelystad Airport, maar 54,8% van de inwoners vindt dat mensen minder zouden moeten vliegen en iets meer dan dertig procent is het hier helemaal niet mee eens.

In Drenthe willen met 79,9 procent relatief veel mensen dat er minder gevolgen wordt en de inwoners van deze provincie vlogen ook het minst.

Milieu sparen

Gelderlanders zitten op bijna één lijn met het landelijk gemiddelde. 60,8 procent van de Nederlanders vindt namelijk dat mensen minder zouden moeten vliegen om zo het milieu te sparen, in Gelderland is dit percentage 63 procent. Toch vliegt bijna de helft van de Nederlanders nog altijd minstens één keer per jaar en 11,5 procent zelfs minimaal drie keer per jaar.

Sinds de economische crisis is het vliegen in Nederland weer btw-vrij, maar het huidige kabinet heeft plannen om in 2021 de vliegtaks te herinvoeren van 7 euro, dit ongeacht de bestemming en met het liefst overal in Europa hetzelfde tarief.

