Inzameling om zieke hond van dakloze man te redden

Stichting Bikers for Animals in Lelystad zamelt geld in voor de behandeling van de ernstig zieke hond van een dakloze man. ,,Die hond is alles wat hij heeft.’’

Boef, zo heet de trouwe metgezel van de dakloze. Een cane corso die er niet best aan toe is, zegt Henk Femer van Bikers for Animals (Motto: 'No animal should live in pain’). ,,Zijn lichaam is sterk vermagerd en hij heeft een opgezette kop door een ontsteking die de luchtwegen afsluit, de hond komt adem tekort.’’

Tranen

Andere daklozen trokken bij de stichting aan de bel toen ze zagen dat het niet goed ging met Boef. Femer en zijn team aarzelden niet en zochten de hond en zijn eigenaar op in Lelystad. ,,Met tranen in de ogen besloot hij Boef over te dragen’’, zegt Femer. ,,Kijk, er zijn mensen die zich afvragen wat een dakloze met een hond moet. Maar dit beest is alles wat deze man heeft, het is z'n beste vriend.’’

Bikers for Animals is in 2010 opgericht door een aantal motorrijders als een particuliere dierenopvang. ,,Wij redden bijvoorbeeld dieren uit handen van malafide handelaren en uit illegale fokkerijen’’, zegt Femer. ,,En we zorgen dat ze een nieuw thuis krijgen.’’

Volledig scherm © Henk Femer

Boef is hier op de goede plek. De 'bikers’ (,,Al hebben we tegenwoordig ook vrijwilligers die helemaal niks met motorrijden hebben’’) zijn al een paar keer met de hond naar de dierenarts geweest en er ligt een plan voor verdere behandeling klaar. ,,Maar eerst moet ‘ie aansterken’’, zegt Femer. Boef verblijft overigens bij kennissen van de dakloze, in de opvang zelf is momenteel geen plek.

Donaties