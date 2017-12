Inzending volkslied Lelystad: 'Zo veel tijd en moeite, toch niet goed genoeg'

Muzikant Peter Koot had hooggespannen verwachtingen over het volkslied dat hij schreef voor Lelystad. Maar de gemeente vindt het ongeschikt. ,,Een volkslied moet een goed gevoel geven en dat heeft de gemeente niet bij dit lied.''

Omdat Lelystad dit jaar 50 jaar oud is, schreef Peter Koot, nadat Saïda Geskus Davis met het idee kwam, een lied. Dat spraken ze af met de gemeente. Maar dat nummer werd gisteren door de gemeente afgeschoten. ,,Dat is vervelend, alsof het niet goed genoeg is. We hebben genoeg reacties van mensen die het wel leuk vinden'', zegt de initiatiefneemster.

Fragment uit het lied: Hier waar eens water was, is onze stad gekomen. Op waar eens de bodem was van die oude Zuiderzee. Uit elke windhoek zijn hier mensen terug te vinden. In de stad die lucht geeft om zich samen te verbinden. Onze stad, Deze stad, Cornelis' stad. Lelystad.

Het hele lied is onderaan het artikel te beluisteren.

Gevoel

,,De gemeente vindt niet dat het een geschikt nummer is. We hebben er geen goed gevoel bij, dus dan houdt het op'', zegt Eduard Ehrhardt, hoofd communicatie van de gemeente Lelystad. ,,Het moet een goede melodie hebben, een tekst die aansluit bij de historie van de stad. Dat is helaas bij dit nummer niet van toepassing.'' Wie van de gemeente daarover gaat en de knoop heeft doorgehakt, wil hij niet zeggen.

Volgens Ehrhardt zijn er meer inzendingen. ,,We willen wel een volkslied van Lelystad, maar er zit geen haast bij. We willen zorgvuldig kijken naar de inzendingen, daarna gaan wij kijken of er wél een geschikt lied tussen zit. Anders is het gewoon afwachten'', zegt de woordvoerder.

Moeite

De in Amsterdam geboren muzikant Koot woont al geruime tijd in Lelystad. ,,Ik ben in de Jordaan geboren en opgegroeid. In 1972 ben ik naar Lelystad verhuisd, ik heb het hier heel erg naar mijn zin'', vertelt Koot. Saïda Geskus Davis is deel van TrioPenotti, samen met haar nichtje en haar vriendin.