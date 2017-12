Is 'Voor iedere gleuf een doos' de slechtste slogan van 2017?

Trots?

,,Op een bepaalde manier wel", zegt operationeel directeur Jelle Jeths. ,,Toen we de slogan bedachten wisten we dat het reacties zou oproepen, want het stond op een 30 meter breed doek langs de snelweg. Maar we vonden het niet te ver gaan. We kregen veel positieve reacties, maar enkelen vonden het vrouwonvriendelijk. De Reclame Code Commissie vond de slogan op het randje, maar het mocht."

Wat is de gedachte achter de slogan?

,,Laten zien wat wij doen: verpakkingsmaterialen maken. Vaak zie je standaard leuzen. Maar de verpakkingsmarkt begint innovatiever te worden en als nieuwkomer proberen wij vooruitstrevend te zijn en onder de aandacht te komen. Dat willen we zo doen, dat het opvalt: met een knipoog, op het randje."

Hoe kun je opvallen met een verpakking?

,,Het bedrijf bestaat al langer, maar vooral als webshop. Sinds anderhalf jaar breiden we ons assortiment uit. Opvallen doen we door te innoveren, het gebruiksgemak te verbeteren. We maken slimme enveloppen, die zich aanpassen aan het volume van wat er in zit, zodat het in kleinere brievenbussen past en uiteindelijk goedkoper is in de verzendkosten."

Hangt de slogan er nog?

,,Nee, een slogan moet je niet te lang laten hangen. Nu staat er: 'Zoekt u een plakzak?'"

Volgend jaar een nieuwe nominatie?

,,Haha, precies. Maar deze slogan levert minder negatieve reacties op. Ik denk dat mannen minder problemen hebben met zo'n boodschap."

Wil je de verkiezing van slechtste slogan winnen?