‘Ja-ja-stickers’ in Lelystad voor minder reclamedrukwerk

Echtgenoot (53) van coronapa­tiënt uit Lelystad: ‘Ik zet haar eten voor de slaapkamer­deur’

8:00 Hoe is het om in thuisisolatie te leven met een echtgenote die is besmet met het coronavirus? Een man (55) uit Lelystad, wiens vrouw met ziekteverschijnselen terugkeerde uit Oostenrijk, deelt z’n ervaringen. ,,Ons leven staat op z’n kop.’’