Jaar cel geëist voor pinnen met pasjes bejaarden

Met gestolen pasjes en bijbehorende pincodes van bejaarde mensen uit Nunspeet, Ermelo en Harderwijk wist Lalo R. uit Lelystad in maart vorig jaar een aardig rondje te shoppen. Hij heeft alleen de pech dat hij bekend is bij de politie en van camerabeelden bij onder meer pinautomaten is herkend.

De officier van justitie in Zutphen eiste een jaar cel tegen de 34-jarige man, die al vanaf zijn twaalfde vaak in aanraking komt met politie en justitie. ‘Hij weet van geen ophouden, het is wel klaar met hem’, zei de aanklager.

In Nunspeet was een mevrouw van bijna negentig jaar even van haar kamer in een verzorgingshuis af om te oefenen met een scootmobiel. Nog diezelfde dag is ruim 1400 euro van haar bankrekening gepind. Haar pasje lag in haar handtas op haar kamer.

Een lotgenoot in een seniorenflat in Ermelo kwam erachter dat zijn banksaldo ineens met ruim 6000 euro was geslonken. Hij ontdekte dat zijn pasje en agenda met pincode uit zijn nachtkastje waren verdwenen. Een meneer uit Harderwijk was ineens een mapje met spullen uit zijn nachtkastje kwijt: er was 240 euro mee gepind.

'Toeval'

Meestal werd nog dezelfde dag in de buurt van de diefstal gepind, maar een keer kon de politie een spoor van transacties en aankopen in Amsterdam volgen. R. ontkent alles, zonder er veel woorden aan vuil te maken. In zijn woning lagen verdachte spullen, precies die in Amsterdam waren gekocht, maar dat moest toeval zijn geweest. De figuur op de bewakingsbeelden: hij was het niet.