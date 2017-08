Jaarlijks zo'n 40.000 ganzen rond Lelystad

Ze geeft het gevaar van ganzen weer: ,,Ganzen vliegen in groepen. Ze zijn groot en niet zo wendbaar als roofvogels. Dus daarom zijn botsingen niet uit te sluiten. Dat ze nu spreken over het verminderen van het aantal ganzen in de Oostvaardersplassen is natuurlijk de omgekeerde wereld. De natuur zou daar vrijuit haar gang moeten kunnen gaan."

Bij de vliegroutes is volgens Hagens vooral rekening gehouden met het omzeilen van woonkernen. ,,Er staan nu wel goede afspraken over de natuurgebieden op papier. Daar mogen ze niet te laag overvliegen. Wij zullen nu niet in het geweer komen tegen deze routes, want het kan nog veel slechter, maar we blijven continu een vinger aan de pols houden." Daarnaast kunnen de kiekendieven een probleem vormen, denkt Hagens. Die zitten dicht bij de luchthaven zelf.

Zeldzaam

Luchtvaartdeskundige Benno Baksteen weet dat crashes door vogels een zeldzaamheid zijn. ,,Ik heb in de afgelopen vijftig jaar één dodelijk ongeval gevonden in de burgerluchtvaart, in Afrika."

De Herculesramp op vliegbasis Eindhoven in 1996, met 34 doden, werd veroorzaakt door een zwerm vogels. Dat ging niet om een burgerluchtvaarttoestel, maar een transporttoestel.

In een zogenoemde milieueffectrapportage staat dat in Lelystad straks uitgebreid gemonitord gaat worden hoeveel vogels er in de buurt van het vliegveld komen en op welke hoogte. Bovendien is vastgesteld dat boven de Oostvaardersplassen en andere natuurgebieden op ten minste 3.000 voet gevlogen dient te worden om geen dieren te verstoren.