Jan Gras neemt afscheid van Agora in Lelystad

Gras, die met pensioen gaat, trad in 2008 aan als directeur van het op dat moment gloednieuwe theater. Hij was eerder directeur van Schouwburg De Meerse in Hoofddorp. In 2013 nam Gras tevens de programmering op zich, om in 2017 terug te treden als directeur en zich alleen maar met de programmering bezig te houden. Niet alleen voor de Agora, maar ook voor 't Voorhuys in Emmeloord en Kunstlinie Almere Flevoland (KAF).