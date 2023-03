Jendro zakte in elkaar op het veld, maar nu gaat hij weer voetballen: ‘Hoe kon dit gebeuren?’

Omstreden woontoren Zeewolde mag van rechter de ‘hoogte’ in: buurt trekt aan het kortste eind

De omstreden woontoren in Zeewolde gaat er gewoon komen, met vier verdiepingen. Als het aan de rechter ligt tenminste. Omwonenden verzetten zich al jaren tegen het bouwplan voor het beoogde appartementencomplex aan de Strandweg. Zij hoopten via de rechter een beperking in het aantal woonlagen voor elkaar te krijgen. Die gaat daar niet in mee.