Jeroen spot zeldzame wesp in Lelystad: Ik wist niet wat ik zag

Toen hij vorig jaar voor het eerst de zogenaamde bethylus boops waarnam in natuurgebied 't Zand A72 in zijn eigen woonplaats, maakte zijn hart een sprong. ,,Ik wist niet wat ik zag." Pas onlangs maakte hij dit nieuws bekend. Dit type had hij nog niet eerder gezien zo dichtbij huis en was tot een paar jaar geleden zelfs alleen in Nederland waargenomen in het jaar 1898. Over bijzonder gesproken.



In zijn werkkamer/laboratorium/atelier heeft hij in de loop der jaren tienduizenden wespen en bijen geprepareerd. Ook de bethylus boops zit inmiddels keurig op een prikkertje in een doosje naast andere wespen. Onder de microscoop lijkt het heel wat, maar in werkelijkheid gaat het om een beestje van 2,2 millimeter. Met het blote oog waar te nemen, maar voor de leek nauwelijks te onderscheiden als wesp. ,,Zie je die haartjes op de ogen? En die vleugels?" Als je De Rond over wespen (en bijen) hoort praten, zou je ze bijna aandoenlijk gaan vinden.