Jeugdteam uit Haren boos over racistisch gescheld bij wedstrijd tegen SV Lelystad ‘67

‘Kankerlul’, ‘Kutneger, je moet oprotten’ en ‘Kuthoer, voetbal is niet voor meisjes’: zomaar een paar zinnen die de spelers en ouders van Be Quick 1887 JO14-1 te horen kregen bij de wedstrijd tegen SV Lelystad ‘67. Voorzitter Henk Berends van de club uit Haren is diep onthutst door wat het jeugdteam zaterdag overkwam.

Aan kaak stellen

„Het is intriest als je hoort wat spelers en ouders bij zo’n wedstrijd moeten meemaken. Als je het verhaal hoort, draait je maag om. We gaan contact leggen met SV Lelystad om aan te geven dat we dit absoluut niet vinden kunnen. Ook willen we met de KNVB spreken om dit aan de kaak te stellen.”

Wat de maatregelen precies gaan inhouden, is nog niet duidelijk. Het bestuur komt maandag bijeen.

Sportief

In de eerste instantie lijkt er voor de wedstrijd weinig aan de hand te zijn. Bij aankomst gebeurt er nog niets en wat betreft het voetballen oogt de wedstrijd sportief.

„Wat ik toen nog niet wist, is dat er in het veld onderling gediscrimineerd werd”, vertelt trainer Daan Bredeweg. „Zo is tegen een donkere speler van ons gezegd dat hij een kutneger is en dat hij maar moet oprotten. De vader van deze jongen werd door een supporter van het andere team een baviaan genoemd. Hem werd gezegd dat hij hier niet thuis hoort. Na de wedstrijd gaven enkele spelers van ons ook aan dat ze zich bedreigd voelden en voetbal op deze manier absoluut niet leuk vinden.”

Vlagger

Bredeweg werd zelf na de wedstrijd bedreigd door een vlagger van SV Lelystad. „Nadat ik in de wedstrijd op een beleefde manier wat over zijn vlaggen had gezegd, kwam hij naar mij toe en zei hij ‘dat als ik mijn bek niet dicht hield ik een klap kreeg’.

Volgens scheidsrechter Ashwin van Stormbroek verliep de wedstrijd sportief en waren er in het veld geen problemen. „Wel had ik twee club-grensrechters en laat ik zeggen dat ik weleens betere heb gehad. Dit leidde tot irritatie bij het publiek en aan het eind raakte het wat verhit. Het escaleerde naar mijn inziens niet.”

Op de vraag of hij ook racistische uitlatingen heeft gehoord, reageert Van Stormbroek stellig. „Die heb ik niet gehoord en ook niet na afloop. Als dat wel het geval was geweest, had ik het zeker bij de KNVB gemeld.”