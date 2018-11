‘John de Mol redde met soapserie Medisch Centrum West het ziekenhuis in Lelystad’

Het heeft even geduurd. Maar eindelijk, ein-de-lijk openen de deuren van het ziekenhuis in Lelystad. Een eigen ziekenhuis voor een stad die enorm zal groeien, zo luidt de verwachting. Oké, de plannen - die al een jaar of tien eerder op tafel waren gekomen - zijn wat bijgesteld. Niet meer ruim 600 ziekenhuisbedden, maar 252. Nog steeds een behoorlijk aantal.

Belangrijker nog is de compleet nieuwe werkwijze. Lelystad gaat het anders doen dan al die andere, ‘ouderwetse’ ziekenhuizen. ,,Dit zou de zorg totaal gaan veranderen”, herinnert emeritus hoogleraar Doeke Post uit Wezep, die in de jaren 80 als medewerker van een zorgverzekeraar met grote regelmaat in het hospitaal komt. Het idee is simpel: in de directie van het ziekenhuis zitten geen medici meer; de medisch specialisten zijn in loondienst en werken dus niet - zoals dan gebruikelijk - in een maatschap.