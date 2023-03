Jong Ajax laat weinig heel van NAC Breda, PEC Zwolle zet nieuwe stap richting kampioenschap

Hennie Spijkerman is terug op Urk: ‘Zo’n waanzinni­ge slotfase brengt mooie herinnerin­gen boven’

In een kolkende slotfase sleept Urk tegen Volendam een 3-3 gelijkspel op de wal. Voor een uitzinnig publiek is dat Urk op z’n best. Trainer Hennie Spijkerman (72) herkent het meteen van vijfentwintig jaar geleden. Toch moet er op tactisch gebied nog veel water door de sluis, beseft de voetbal vakman.