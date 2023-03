Jonge man met vuurwapen probeert supermarkt in Almere te overvallen: politie zoekt getuigen

Moeder wil niet dat dochter achternaam van ex heeft, want Urker vader was er nooit. ‘Klopt’, zegt minister. ‘Hij is zeeman’

Een gescheiden moeder wil dat haar 11-jarige dochtertje geen dag langer de achternaam draagt van haar Urker ex-man van wie zij in 2014 is gescheiden. ,,Hij was er nooit’’, zei de vrouw vandaag tegen drie rechters van de Raad van State.