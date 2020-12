Jonge overvaller uit Lelystad hangt zes maanden jeugdcel boven het hoofd

Einde aan verboden ‘pakketpost’ voor gedetineer­den in Lelystad

23 november XTC, hash, wiet, testosteron, telefoons en opladers. Van alles kwam er in pakketjes over de muur gezeild bij de gevangenis in Lelystad. Zo vanaf het wandelpad langs de bajes, pardoes voor de voeten van de gevangenen op de luchtplaats aan de andere kant van de gevangenismuur. Met de aanleg van nieuwe sportvelden en luchtplaatsen in het hart van het cellencomplex komt daar nu een einde aan.