Jonge Utrechter (20) overleden na botsing met truck op A6 bij Lelystad

Een week lang geen ov, dus komt deze mbo-opleiding in Flevoland zelf met een oplossing

Een week zonder bussen of treinen is in het onderwijs erg lang. Zeker als het gaat om praktijkonderwijs. Daarom heeft mbo-opleiding Firda, met vestigingen in Emmeloord en op Urk, zelf bussen geregeld om studenten en personeel van a naar b te brengen.

3 februari