Jongeman uit Lelystad steekt kort voor eigen vrijlating mede-gevangene neer

De 23-jarige Davey B. uit Lelystad wordt eind december ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). De jongeman zou op 22 december vorig jaar kort voor zijn eigen vrijlating een medegevangene hebben neergestoken in de jeugdgevangenis in Lelystad.

B. bekende te hebben gestoken, maar stelde dat hij niet anders kon. Het slachtoffer bedreigde hem met de dood en perste hem af voor zijn shag, zo zei B. tijdens een eerdere zitting. Voor zijn gevoel deed de leiding van de justitiële jeugdinrichting niets om te helpen en de politie kon hij niet bellen.

Fruitmesje

Toen zijn minderjarige belager weer op hem afkwam, stak B. toe met een fruitmesje, bekende hij. De verwondingen leken zo ernstig dat er een traumahelikopter werd opgeroepen. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, werd tijdens eerdere zittingen niet duidelijk.

Dinsdag was er een pro forma-zitting in de Lelystadse rechtbank. B. en zijn advocaat verschenen hier niet. De rechtbank liet weten dat de Lelystedeling eind december ter observatie zal worden opgenomen in het PBC. Eind maart zal naar verwachting het rapport daarover klaar zijn, pas dan kan de rechtszaak verder worden afgehandeld.

‘Op bed liggen’

B. zei tijdens de vorige zitting niks te zien in de opname in het PBC. In de kliniek zal hij alleen maar op zijn bed blijven liggen, voorspelde hij. De verdachte heeft namelijk zijn buik vol van alle onderzoeken die hij de afgelopen jaren heeft ondergaan en waar hij altijd aan heeft meegewerkt.

Het laatste rapport is een jaar oud en daar moeten de rechters het wat hem betreft maar mee doen. ,,Ik heb er geen kracht meer voor om weer alles te ondergaan’’, zei hij eerder daarover. Wat hem betreft moet hij nu worden afgestraft met een gevangenisstraf, dan heeft hij tenminste het vooruitzicht van een einddatum.

Jeugd-tbs