Jongen (18) uit Lelystad verstopt zich onder een bed om celstraf te ontlopen: ‘Maar helaas’

Lelystad kapt en vervangt onveilige bomen

Lelystad gaat onveilige bomen in de gemeente laten kappen. Uit controles blijkt dat het noodzakelijk is om een aantal zieke, zwakke of dode bomen weg te halen. Bij een storm lopen ze het risico om te waaien of grote takken te verliezen. De werkzaamheden beginnen op maandag 17 januari. Waar mogelijk wordt er voor elke gekapte boom een nieuwe boom teruggeplaatst.

7 januari