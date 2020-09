Jongen laat slachtoffer in Lelystad onder bedreiging geld overmaken: dader voortvluchtig

Meer coronabe­smet­tin­gen bij school De Steiger in Lelystad

26 augustus Het aantal coronabesmettingen bij De Steiger, een school voor praktijkonderwijs in Lelystad, is de afgelopen dagen toegenomen. De school ging vorige week dicht nadat een personeelslid positief getest was op het coronavirus. Bijna al het personeel is de afgelopen dagen getest en er blijken meerdere mensen ook het coronavirus te hebben. Maandag hoopt de school wel weer open te gaan.