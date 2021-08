Jongens gewond na botsing met auto in Lelystad

Snel een nieuw paspoort voor vakantie? Dan moet je in Lelystad rekening houden met een flinke wachttijd

22 juni Wie in Lelystad nog snel een nieuw paspoort wil aanvragen voor de zomervakantie, moet rekening houden met een maand wachttijd. De gemeente roept zelfs op een aanvraag uit te stellen. Lelystad is niet alleen: bijna alle gemeenten in de wijde regio zetten vanwege toenemende drukte extra mensen in of zoeken de burger op.