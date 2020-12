Jongens met grote boodschappentassen overvallen KPN-winkel in Lelystad: daders met onbekende buit gevlucht

Signalement

Via Burgernet heeft de politie opgeroepen naar de daders uit te kijken. Het gaat om twee jongens van rond de 17 jaar met een donkere huidskleur. Zij zijn ongeveer 1.70 meter lang, waren in het zwart gekleed en droegen een zwarte en een blauwe muts. Voor zover bekend zijn zij nog niet gevonden. Het onderzoek loopt nog, de politie roept getuigen op zich te melden.

De afgelopen tijd zijn er vaker overvallen in Lelystad gepleegd. Vorige maand sloegen overvallers bijvoorbeeld toe bij pizzeria’s in de stad. Een vestiging van New York Pizza aan de Neringweg werd zelfs twee keer in één week overvallen en ook een pizzeria aan de Weverstraat was een doelwit. Eerder werd er een overval gepleegd op een Primera-filiaal en was er een incident bij een slijterij.