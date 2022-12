Jongens van 12 en 14 schuldig aan heftig incident op school in Lelystad (maar ze hoeven geen straf uit te zitten)

Porteum in Lelystad is niet onveiliger dan andere scholen, zegt bestuurder

Een zware mishandeling, afpersing en veel lesuitval: onderwijscampus Porteum in Lelystad kampte het afgelopen jaar al met allerlei problemen. Het schoolbestuur ging in gesprek met de gemeenteraad, want hoe veilig is de school nu? ,,We hebben grote sprongen gemaakt.”

12 oktober