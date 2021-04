Jongere steekt in op drietal tijdens les in de keuken in jeugdgevangenis Lelystad

Update Pedoacti­vist Nelson M. uit Lelystad smeert hem naar het buitenland: ‘Ik heb geen enkele wet overtreden’

13 april Pedoactivist Nelson M. uit Lelystad, die wordt verdacht van het bezit van kinderporno, is gevlucht naar het buitenland. Hij is onvindbaar voor het Openbaar Ministerie en staat gesignaleerd op een internationale opsporingslijst, stelt OM-woordvoerder Wim de Bruin. M. laat in een reactie weten dat hij geen enkele wet heeft overtreden en dat zijn leven in gevaar was in Nederland.