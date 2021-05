Jongste verdachte steekincident Station Lelystad nog maar 12 jaar, politie pakt 4 mensen op

Michael B. krijgt ook in hoger beroep 18 jaar cel voor ‘tbs-moord’ Lelystad

11 mei Het gerechtshof in Leeuwarden heeft dinsdag de 37-jarige Michael B. veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van de 72-jarige Gerrit Thomassen in Lelystad. De zaak staat bekend als tbs-moord. De straf in hoger beroep is gelijk aan het vonnis van de rechtbank.