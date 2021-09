Joop (62) wilde burenruzie sussen, maar moest dat met de dood bekopen: ‘Dit heeft mijn leven op z'n kop gezet’

kaart Huizen­prijs blijft maar oplopen: hier is de waardestij­ging het grootst

10 september De huizenprijzen in onze regio zijn de laatste vijf en half jaar fors gestegen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met name Flevoland laat een opvallende stijging zien: daar is een huis gemiddeld 75 procent duurder dan in 2015.