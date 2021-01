Joop Donkervoort (71) draagt exclusief automerk in Lelystad over aan zoon: ‘Juiste moment om terug te treden’

Joop Donkervoort (71) treedt terug uit het bedrijf dat hij in 1978 heeft opgezet: de fabriek van de exclusieve sportwagens. Hij draagt het merk Donkervoort, gevestigd in Lelystad, over aan zoon Denis (33). ,,Na 43 jaar voelt het voor mij als het juiste moment om terug te treden’’, zegt hij.

Hij begon met het bouwen van sportwagens in een schuur achter zijn woning in Tienhoven. Toen zijn bedrijf groeide, verhuisde hij naar Loosdrecht. Sinds 2000 komen de met de hand gemaakte sportwagens uit een fabriek met showroom aan de A6 in Lelystad.

‘Mijn kleine raket’

Sinds 1978 zijn er bijna 1500 Donkervoorts gebouwd. Er zitten beroemde klanten bij, zoals ex-wielrenner Tom Boomen. ‘Mijn kleine raket’, noemt hij zijn Donkervoort liefkozend op Instagram. Je moet wat over hebben voor zo’n exclusieve sportwagen. De basisprijs van de Donkervoort D8 GTO-JD70, een van de actuele modellen, bedraagt 163.000 euro.

Donkervoort gaat niet achter de geraniums zitten. Hij wil jonge ondernemers begeleiden en zal als consultant bijdragen aan design- en ontwikkelingsprojecten. Verder blijft hij betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe modellen van Donkervoort, ‘van chassis en ophanging tot de materiaalmix en het design’.

,,Na 43 jaar voelt het voor mij als het juiste moment om terug te treden. Het bedrijf staat er goed voor en het management is in vertrouwde en sterke handen. Dat stelt mij in staat om tijd te besteden aan andere zakelijke mogelijkheden en adviesprojecten,” zegt Donkervoort in een persbericht.

Quote Ik werd vaak om advies gevraagd, maar ik had er nooit tijd voor Joop Donkervoort, Scheidend eigenaar automerk

,,Door de jaren heen werd ik vaak om advies gevraagd, zowel door beginnende als bestaande bedrijven. Hoewel ik het erg leuk had gevonden om te helpen, had ik er nooit tijd voor, omdat ik uitsluitend op Donkervoort gefocust was.’’

Ervaring

Donkervoort werkt al 13 jaar aan zijn opvolging, meldt het bedrijf. Zoon Denis nam 10 jaar geleden al de dagelijkse leiding over. ,,Joops expertise en ervaring gaan gelukkig niet verloren voor Donkervoort, want hij zal altijd een belangrijke rol blijven spelen in het bedrijf dat hij heeft opgericht’’, zegt Denis Donkervoort .

Het blad Autovisie stelt zichzelf de vraag of het merk een nieuwe koers gaat varen onder de leiding van Denis Donkervoort. ‘Het antwoord is nee, als je het hebt over innovatie’.

