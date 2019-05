Justitie wil 2,2 miljoen euro terug van wietteler

‘We hebben het hier over een hele grote, professionele hennepplantage van 1.834 planten en alles wijst in de richting van deze verdachte.’ Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, betaalt Sebastiaan K. (40) het geld dat hij met de 14 oogsten in het pand aan de Apolloweg in Lelystad verdiende terug: ruim 2.2 miljoen euro.

Ook eiste de officier van justitie zes maanden celstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Ze schoof het verhaal van K., die in Almere woont, dinsdagmiddag zó van tafel in de Lelystadse rechtbank. ‘Het is een geheel ongeloofwaardige verklaring. Er hangt ruim 2,2 miljoen euro boven zijn hoofd. Ik zou er persoonlijk alles aan doen om mijn naam te zuiveren.’

Tenenkrommend

Dat deed de Almeerder volgens haar niet. ‘Ik heb hier tenenkrommend naar de verdachte geluisterd; er had meer duidelijk kunnen worden.’ Hoe de rechtbank ook doorvroeg, het werd er niet duidelijker op. ‘Het is allemaal wel erg vaag wat u zegt’, merkte een van de rechters op. K. zou de wietplantage tussen april en juni 2016 hebben gehad in een pand aan de Apolloweg.

Zelf zei hij dat hij het pand onderverhuurde aan iemand anders en dat hij geen idee had wat die persoon uitspookte. Het pand was in tweeën gedeeld; in het voorste gedeelte was hoofdzakelijk de vader van de Almeerder aanwezig om meubels te maken en in het achterste gedeelte de onderhuurder. De Almeerder hield dik 2,5 jaar zijn kaken op elkaar, maar kwam pas heel recent op de proppen met de naam van deze persoon. Die bleek inmiddels te zijn overleden.

Rare lucht

Toen de politie – na een tip - op 15 juni 2016 binnenviel, trof ze de verdachte en nog acht mensen aan. In het pand waren in totaal 1.834 planten in twee kweekruimtes, er werd 820 gram hennep aangetroffen en tal van spullen die bij een professionele kwekerij horen.‘De deur naar die andere ruimte was altijd dicht, maar stond open en mijn vader rook een rare lucht. Toen we naar binnen gingen en zagen wat er stond, zijn we gelijk gaan opruimen’, legde K. uit. Waarom niet meteen de politie gebeld, vroeg de rechtbankvoorzitter zich af.

Afgetapt

Daar kwam geen duidelijk antwoord op. De stroom werd legaal afgetapt en er werd in totaal een slordige 66.000 euro aan Liander betaald. Er werd maar liefst 73 keer zoveel stroom verbruikt als gebruikelijk is voor een dergelijk bedrijfspand. ‘Deze man had een enorme koelcel, die veel vermogen verbruikt. Het zal wel kloppen. Hij betaalde stroom. Nee, ik weet geen bedragen meer. Het is zo lang geleden’, zei de Almeerder.