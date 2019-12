Justitie wil werkstraf voor Lelystedeling (52) die schoondochter seksueel misbruikte

Tegen een 52-jarige man uit Lelystad is 120 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf geëist voor het seksueel misbruiken van de meerderjarige vriendin van zijn zoon. Volgens de man lag het initiatief echter bij haar, zo zei hij dinsdag in de rechtbank in Lelystad.

Het was een met drank overgoten decemberavond in 2017 die plots eindigde met het vertrek van de vrouw des huizes in een ambulance. De vrouw van verdachte Roger van der W. (52) had te veel medicatie ingenomen en moest voor controle naar het ziekenhuis. Binnen bleven zijn zoon, de vriendin van zijn andere zoon en Van der W. in de woning achter. De laatste twee dronken nog wat aan de keukentafel. Volgens de verdachte bleef hij achter omdat de vriendin van zijn zoon overstuur was toen de ambulancebroeders verschenen. Uit haar verhaal blijkt echter dat hij haar een slaapplek aanbood omdat ze te veel had gedronken om de auto naar huis te nemen.

Duidelijk is dat daarna de twee seks hadden boven op de slaapkamer. Volgens Van der W. werd hij wakker terwijl hij aan haar zat, hadden ze een minuut seks en besefte hij toen dat ze fout bezig waren. De vrouw meent dat ze in de slaapkamer door Van der W. is beslopen. Hij trok haar kleren uit, drong bij haar binnen waarna ze wakker werd en overstuur de woning verliet.

Bed

Waarom zou de vriendin van zijn zoon bij hem in bed kruipen, vroeg een van de rechters aan de verdachte. ,,Was er die avond dan al sprake van seksuele spanning?’' Niets van dat, reageerde Van der W. Waarom ze het dan gedaan zou hebben, wist hij ook niet. De aangeefster werd door de politie overstuur in haar huis aangetroffen. Ook de zoon van de verdachte gelooft haar, zei de officier van justitie. De verklaring van Van der W. is juist zeer ongeloofwaardig. Volgens de officier is hier sprake van het ernstig misbruiken van vertrouwen.

Advocaat Leonie Noordanus benadrukte dat Van der W. het verschrikkelijk vindt dat tegen hem aangifte is gedaan. Juist de verklaring van de aangeefster rommelt, zei de raadsvrouw. ,,En waarom zou ze bij haar schoonvader blijven slapen als haar vriend en schoonmoeder weg zijn?’' Ze verzocht om vrijspraak.