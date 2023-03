Kaapt voormalig ADO-speler Lance Duijvestijn de periodetitel weg? ‘Ik gun ze de play-offs, maar niet nu’

Defect achter­licht veroor­zaakt brand in kofferbak van auto in Lelystad: ‘Zoiets gebeurt bijna nooit’

In Lelystad was vanmiddag brand in de kofferbak van een geparkeerde auto. Volgens de brandweer was de oorzaak een defect achterlicht. Paul de Waal, medewerker bij branchevereniging Bovag, vindt het een ongebruikelijke gebeurtenis.