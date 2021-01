Kabinet: schrappen laagvliegroutes maakt opening vliegveld Lelystad mogelijk

Ziekenhuis St Jansdal stelt operaties uit door enorme toestroom coronapa­tiën­ten

28 december De zorg in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad komt in de knel door de grote toestroom van coronapatiënten. Met ingang van morgen tot en met dinsdag 5 januari worden alle operaties uitgesteld waar dat mogelijk en verantwoord is. Dit heeft het ziekenhuis zojuist bekend gemaakt.