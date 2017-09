Kamer steunt regio in strijd tegen vliegtuiglawaai

Het plan van Dijksma is om de herindeling van het luchtruim medio 2023 af te ronden; daardoor zit deze regio zo'n vier jaar met vliegtuigen die relatief laag overkomen. Bij het debat van de Vaste Kamercommissie voor luchtvaart over de vliegroutes van en naar Lelystad, woensdagmiddag, bleek het merendeel van de volksvertegenwoordigers kritisch op Dijksma.

Hoger vliegen

,,Die herindeling had al lang en breed klaar moeten zijn”, zei D66’er Rob Jetten. ,,Het is duidelijk dat de staatssecretaris op dit punt hopeloos achterloopt, maar ik ben ervan overtuigd dat het sneller kan. Mij bereiken vanuit Schiphol en de luchtverkeersleiders ook andere signalen dan wat Dijksma hier zegt”. Volgens Jetten kan in ieder geval een deel van de herindeling eerder plaatsvinden; daardoor zouden de vliegtuigen van Lelystad Airport aanzienlijk hoger kunnen vliegen.

Jetten zei ‘een stapeltje moties’ klaar te hebben, voor het geval Dijksma volgende week niet over de brug komt. Jetten kreeg steun van vrijwel alle partijen. Allemaal probeerden zij Dijksma te bewegen om de cruciale herindeling van het luchtruim sneller uit te voeren.

Gebrekkig

CDA’er Martijn van Helvert sprak van ‘zeer gebrekkige beantwoording’ en ‘nepantwoorden’. ,,Ze was niet eerlijk over het verleden, en zo creëer je argwaan”, meent Van Helvert. Volgens hem is er de afgelopen maanden ‘niets gebeurd’ voor de herindeling van het luchtruim. ,,Er is sinds 2014 door Dijksma niet aan doorgewerkt.”