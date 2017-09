Kans op 'vacuümtrein' Hyperloop One naar Lelystad kleiner

De kans dat Nederland een supersnelle 'vacuümtrein' verbinding krijgt is kleiner geworden nu het Amerikaanse bedrijf Hyperloop One voorlopig topprioriteit geeft aan tien andere kandidaten. De plannen voor een hyperloop testbaan in Flevoland zijn nog wel in beeld.

De hyperloop is een gesloten buis, waar een capsule met passagiers of vracht doorheen schiet. Door lage luchtweerstand zou zo'n capsule snelheden van meer dan 1.000 kilometer per uur kunnen bereiken. Het is een idee van Elon Musk, de man achter autobouwer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX.

428 km lang

Nederland wil zo'n ronde aanleggen tussen Lelystad, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch en Arnhem. Die route is in totaal 428 kilometer lang, een afstand die volgens Hyperloop One in iets meer dan veertig minuten kan worden afgelegd. Het langste onderdeel, de 111 kilometer van Rotterdam naar Eindhoven, zou in tien minuten te doen zijn.

Hyperloop One had aanvankelijk 2.600 aanmeldingen gekregen. Dat werd een paar maanden geleden teruggebracht tot 35 kandidaat-trajecten. Hyperloop One gaat zich nu vooral richten op tien kanshebbers. Twee daarvan zijn in Europa: Glasgow-Liverpool en Edinburgh-Londen. Ook de Verenigde Staten, Canada, Mexico en India zijn nog in de race. De elf 'verliezend finalisten', waaronder Nederland en Duitsland, mogen ook nog een sprankje hoop koesteren.

Het nieuwe reizen

Minister Schultz (Infrastructuur) had op een speciaal congres in Amsterdam nog een goed woordje voor Nederland gedaan. Hyperloop One citeert in zijn bekendmaking ook uit haar toespraak, waarin ze de hyperloop een nieuwe manier van reizen noemt: ,,Snel, stil, innovatief en duurzaam. Dankzij zonnepanelen wellicht het enige transportmiddel dat meer energie oplevert dan het kost.''