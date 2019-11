Karpers ook weg uit Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen zijn in de vorige eeuw ingericht als Europees vogelreservaat met een nat en een droog gedeelte. Nadat er veel onrust was ontstaan over de leefomstandigheden van herten, paarden en koeien op het droge deel, is in 2018 een nieuw plan voor het hele natuurgebied gemaakt. Herstellen van het moerasgedeelte is daar onderdeel van om de vogelstand te verbeteren.