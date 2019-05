Kartbanen profiteren van Max Verstappen: aantal licenties in twee jaar tijd verdubbeld

De animo voor het karten onder jonge kinderen is de afgelopen jaren sterk toegenomen nu de autosport dankzij Verstappen weer in de volle aandacht staat. De kartbanen in Eefde en Lelystad profiteren. Mike van der Veer, bestuurslid bij de kartvereniging Eefde, ziet veel meer kinderen lessen nemen dan drie jaar geleden. ,,Ze willen hetzelfde nummer als Max: 33.''

Uithangbord

Volgens kartcentrum Lelystad is Max Verstappen één groot uithangbord voor de sport. De cursussen die de kartschool in de polder aanbiedt, zitten overvol en moeten kinderen worden teleurgesteld. ,,We bieden drie cursussen per jaar aan. De lessen dit voorjaar zijn al vol. Ik heb zojuist de cursus voor dit najaar online gezet, de aanvragen stromen binnen'', laat medewerker Suzan Bakker weten. Met een lach: ,,Alle ouders zien in hun kind de nieuwe Max. Jongens, maar ook meisjes willen meedoen.''

Volledig scherm De kleine Max begon ooit ook in een kart. © gratis

De lessen zijn bedoeld voor kinderen tot twaalf jaar en bieden plaats aan 35 beginners en 35 gevorderden. De karts zijn ook populair bij volwassenen. Het kartcentrum in Lelystad verkocht in de meivakantie 'honderden tickets per dag'. ,,Het is volle bak vooruit. Bedrijfsuitjes, een vrijgezellen- of familiefeestje, het lijkt wel of iedereen de kart in wil stappen. Desgewenst komen we op locatie, leggen we een klein circuit aan. Dat hebben we ook gedaan tijdens de Jumbo Racedagen in Zandvoort. Kids tot zeven jaar mogen gratis karten. Het staat rijen dik rondom onze circuits.''

E-kart

Dat de belangstelling groot is, zien ze ook bij Accres. De maatschappelijke dienstverlener opent binnenkort in Apeldoorn een tweede vestiging van family entertainment center ZERO55. Met een e-kartbaan die voor een groot deel overdekt is. ,,In de vestiging in Enschede is het karten het meest populair en zeer gewild. Elektrisch karten geeft geen herrie en geen stank en is bovendien duurzaam'', zegt woordvoerder Lennart Strik van Accres. ,,Onze banen kun je niet vergelijken met Lelystad of Eefde. Die zijn veel meer gericht op het racen. Wij zijn meer een funbaan. We geloven in een combinatie met lasergamen of glow-bowlen. Alles is gericht op entertainment. En dat slaat aan.''

De Apeldoornse vestiging opent nog voor de zomervakantie. ,,Maar mensen kunnen al reserveren, we hebben al veel aanvragen binnen.''