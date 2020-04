Kater Simba was 10 jaar spoorloos, maar is nu weer terug bij baasjes in Lelystad: ‘Net een droom’

Hij is sterk vermagerd, zijn gezondheid is wankel, maar Simba is weer thuis. Terug in het gezin - Marijn Eisink, zijn vrouw Esther Jekkers en de kinderen Senna en Mike - waar hij precies tien jaar geleden uit verdween. De kater sterkt aan op een zolderkamer en mag pas later kennismaken met de hond en de ‘vervangingspoes’ die nu ook in dit huis wonen. Eerst gezond worden. ,,Ik juich nog niet’’, zegt Eisink.